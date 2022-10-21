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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد دار علوم القاهرة يوجه رسالة لطلاب الدراسات العليا

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن بدء تسجيل المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا دبلومات -ماجستير - دكتواره.


وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه على طلاب برامج الدراسات العليا (دبلومات -ماجستير - دكتواره) فى العام الجامعى ٢٠٢٣- ٢٠٢٢، سرعة تسجيل المواد الاختيارية حتى يوم السبت ٢٩ أكتوبر لدى المرشد الأكاديمي لكل قسم. 

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على الجانب الأخر، كان وجه رئيس جامعة القاهرة، بوضع خطة التطوير دون المساس بالخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى من الأطفال وفي أقل فترة زمنية ممكنة حتى لا يتم إزعاج المرضى وأسرهم؛ واستكمال تنفيذ خطة التطوير في أسرع وقت لتقديم خدمات المستشفى بكفاءة أعلى مما سبق.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة أشرف على وضع الخطة حتى لا تتوقف خدمات المستشفى ولو ليوم واحد، ووجه بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتأكد من توريد جميع المعدات وتشغيل مصدر التيار الكهربائي المتوسط للمحطة الجديدة للوصول إلى المرحلة النهائية لإحلال لوحة الجهد المنخفض القديمة وإدخال اللوحة الجديدة قبل البدء في تنفيذ المرحلة النهائية ، مع تنسيق توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة للمرضى من الصيدلية والمعامل والأشعة والمغسلة ومكافحة العدوى وغيرها.

وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى الأطفال الياباني، إنه تم الانتهاء بنجاح من تشغيل المحطة الجديدة بالكامـل، بتكلفة إجمالية حوالي 25 مليون جنيه. وذلك بعد توريد كافة المستلزمات ومنها  3 محولات بقدرة 1600 كيلو فولت أمبير بدلا مـن قدرة المحولات القديمة 750 كيلو فولت أمبير، بالإضافة إلى تغيير لوحتى ربط حلقي، ولوحة الجهد المتوسط (الموزع)، ولوحة الجهد المنخفض.

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