بيكاسو العراق وجد الفن الكردي.. وفاة الفنان إسماعيل خياط

غيب الموت الفنان إسماعيل خياط المعروف بـ “جد الفن الكردي” أو “بيكاسو العراق” بعد قضاءه عامين في غيبوبة، وأعلنت عائلته نبأ وفاته في بيان لكن لم يتم الكشف عن سبب وفاته.

ووفقا لموقع “ذا ناشيونال” الإماراتي، أذاعت هيئة متاحف الشارقة التي تعرض حاليا مجموعة من أعماله ، أمس ، ببيان: "رحمه الله ورحمه الله وأهله .. الصبر والسلوان".

كان “بيكاسو العراق” فنانًا غزير الإنتاج ، وكان رائدًا رائدًا في الفن الكردي الحديث ، وبرز على المسرح العالمي برؤية وأسلوب متميزين، وعمله ، الذي بلغ الآلاف ، استوحى فنه من التراث العراقي الكردي، ولكن عدم الاستقرار السياسي والعزلة التي واجهها شعبه في حياته أثر على فنه لدرجة كبيرة.

عن حياته، كان قد ولد خياط في الأول من يوليو عام 1944 في خانقين، وهي بلدة في محافظة ديالى العراقية ، بجانب نهر الوند بالقرب من الحدود الإيرانية، حيث تحدث معظم السكان باللهجة اللورية للغة الكردية.

وجاء من سلالة من الخياطين ينعكس في اسم العائلة "خياط" الذي يعني "خياط" باللغة الكردية، وتعد موهبة خياط قد ظهرت منذ سن صغير، وكان الابن الثالث من بين سبعة أطفال، كان قد قضى معظم طفولته في الرسم على جدران منزله بالفحم.

وبعد الثانوية توجه إلى معهد المعلمين في بعقوبة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية. هناك طور قدراته الطبيعية إلى تخصص فني.

التراث الشعبي الكردي والرمزية

واستمر في تدريس الفن في المدارس العامة في جميع أنحاء المدينة لمدة 25 عامًا ، وبعد ذلك في الجامعة الأمريكية في العراق، ويعتبر من رواد الفن الكردي المعاصر ، طور أسلوبًا مميزًا مستوحى من التراث الشعبي الكردي والرمزية والمناظر الطبيعية العراقية ، مشبعًا بقضايا النضال الجماعي والعزلة السياسية الكردية.

ومن خلال العمل بوسائل مختلفة، أنتج ما يقرب من 8000 عمل خلال حياته، أكثر من 100 منها معروض الآن كجزء من سلسلة الانطباعات الدائمة لمتحف الشارقة للفنون، والتي تسلط الضوء على الشخصيات الرئيسية في تطور الفن العربي المعاصر.

على الرغم من أنه عمل في الغالب مع ألوان الزيت، خلال الحرب الأهلية الكردية في التسعينيات، ابتكر سلسلة بارزة من الصخور المزينة والمرسومة برسائل السلام ، في إقليم بيرار بكردستان ، إلى جانب آلاف الصخور الملونة الأصغر.