برلماني: تقنين الدروس الخصوصية ضربة في مقتل للعملية التعليمية

علق النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، علي تصريح وزير التربية والتعليم رضا حجازى بترخيص سناتر الدروس الخصوصية وإعطاء المعلم الذي يدرس بها رخصة.



وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" مجلسي الوزراء والمحافظين كانا يكلفا جميع الأجهزة المختصة بتشميع السناتر التعليمية ومحاكمة القائمين عليها وملاحقتهم قضائيا على اعتبار أن السناتر التعليمية تعليم مواز.

وأوضح:" تقنين السناتر التعليمية سيضرب التعليم الحكومي والخاص معاً في مقتل، متسائلاً هل السبب هو تحصيل رسوم وضرائب من السناتر التعليمية ؟