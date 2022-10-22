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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى بركة تكشف شروط القبول في مبادرة بناة مصر الرقمية

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

كشفت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات، تفاصيل عن مبادرة بناة مصر الرقمية، مؤكدة ان المبادرة تشمل كل محافظات الجمهورية، وجميع أنواع الجامعات في مصر.

 

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وزير الاتصالات: التكنولوجيا تتيح للشباب فرصا للمنافسة فى سوق العمل

وأضافت هدى بركة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، أن هناك شروط للقبول بالمبادرة ومن أن يكون التقدير التراكمي يبدأ من جيد جدا أو امتياز، متابعة أن المبادرة عبارة عن 4 أجزاء رئيسية.

 

تقدم المبادرة ماجيستير مهني للمشترك

 

وأوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات، أن جزء خاص باللغة الإنجليزية، وجزء متعلق بالريادة والقيادة، وجزء تقني فني، واخيرا تقدم المبادرة ماجيستير مهني للمشترك في المبادرة، وتكون من إحدى الجامعات الدولية. 
 

هدى بركة وزارة الإتصالات الاتصالات مبادرة بناه مصر الرقمية بناه مصر الرقمية

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