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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثتي أم ورضيعها غارقتين بمياه ترعة في الشرقية

أرشيفية
أرشيفية

عثر أهالي قرية أشكر التابعة لمركز شرطة فاقوس، على جثتى أم ورضيعها فى مياه مصرف ناحية القرية، وتم انتشالهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى فاقوس.

وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وإذا ما كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس، بوصول أم ونجلها طفل رضيع، جثتين هامدتين، إثر تعرضهما للغرق بمياه مصرف بناحية قرية أشكر التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

 

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بالانتقال والفحص، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالأم ونجلها، وعدم وجود أي بيانات تفيد بهوية الأم، وتم نقلهما والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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