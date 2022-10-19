مصرع شاب في مشاجرة على يد صديقة بالشرقية

لقي شخص مصرعه على يد صديقه بمنطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية، متأثرا بإصابته بعدة طعنات إثر مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المجني عليه، وحاول المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومصرع شخص بمنطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مصرع "ياسين. م"، عامل بورشة ألوميتال، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد صديق له.



كما تبين نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيق المجني عليه، وأثناء محاولة المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه أصيب بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد المتهم، وتم نقل الجثة والتحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.