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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة على يد صديقة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه على يد صديقه بمنطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية، متأثرا بإصابته بعدة طعنات إثر مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المجني عليه، وحاول المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومصرع شخص بمنطقة القومية التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مصرع "ياسين. م"، عامل بورشة ألوميتال، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد صديق له.

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كما تبين نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيق المجني عليه، وأثناء محاولة المجني عليه التدخل للدفاع عن شقيقه أصيب بطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد المتهم، وتم نقل الجثة والتحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية السكة الحديد الزقازيق الأجهزة الامنية مصرع شاب اجهزة الامن

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