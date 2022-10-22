تجارة القاهرة : العلامة التجارية تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

انطلق منذ قليل ، المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة لمناقشة الخطوات المقترحة وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها .

قالت الدكتورة أميرة مهران وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا ، إن مؤتمر إعادة بناء العلامة التجارية للدولة المصرية ، أن أى دولة لها هوية وعلامة محددة .

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وأضافت الدكتورة أميرة مهران خلال كلمتها بالمؤتمر العلمى ، أن أهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول ، أنها تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs) ، كما يجب وأن تكون جذابة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتسويق خارج مصر ورفع رانك الدولة فى جميع التصنيفات والمؤشرات الدولية .



وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن بناء علامة تجارية يستغرق فترات زمنية طويلة ويتطلب دعم سياسى ، لأن الخطوات المنهجية لعوامل الناجح التى يجب توافرها لضمان وجود علامة تجارية قوية ويجب مشاركة المجتمع لضمان نجاح الموضوع وضرورة شن حملة ترويجية عن كل المنافع التى تعود على هذا المشروع القومى.