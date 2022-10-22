عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره نوتينجهام فورست، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “سيتي جراوند”، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، من 4 فوز و4 تعادل وهزيمتين، وله مباراتين مؤجلتين.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيك - ألكسندر أرنولد - فان دايك - جو جوميز - أندري روبرتسون، - محمد صلاح - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - كارفاليو- داروين نونيز - روبرتو فيرمينو.

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، لمواصلة استفاقته، بعدما حقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يدخل فريق نوتنجهام الذي يمر بفترة سيئة منذ إنطلاقة الموسم، في المركز الأخير بـ 6 نقاط من 7 هزائم و3 تعادلات وفوز وحيد.

ليفربول نوتينجهام فورست محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

40 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

ستاندرد أند بورز تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية بمشاركة القطاع الخاص

ترشيحاتنا

«مفتوح للشعب».. إطلاق موقع إلكتروني لمشاركة المواطنين بـ المؤتمر الاقتصادي |تفاصيل

أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي

5 عبادات لها أجر قيام الليل.. يرفع الداء ويجيب الدعاء

المغرب تكسر جمود الأزمة.. إتفاق ليبي جديد على توحيد السلطة التنفيذية |التفاصيل

مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

خلافي معاها علشان المخدرات.. أبرز تصريحات حسام حبيب عن زواجه بـ شيرين

موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ