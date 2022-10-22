محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره نوتينجهام فورست، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “سيتي جراوند”، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، من 4 فوز و4 تعادل وهزيمتين، وله مباراتين مؤجلتين.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيك - ألكسندر أرنولد - فان دايك - جو جوميز - أندري روبرتسون، - محمد صلاح - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - كارفاليو- داروين نونيز - روبرتو فيرمينو.

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، لمواصلة استفاقته، بعدما حقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يدخل فريق نوتنجهام الذي يمر بفترة سيئة منذ إنطلاقة الموسم، في المركز الأخير بـ 6 نقاط من 7 هزائم و3 تعادلات وفوز وحيد.