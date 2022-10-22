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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 عبادات لها أجر قيام الليل.. يرفع الداء ويجيب الدعاء

الصلاة
الصلاة

عبادات لها أجر قيام الليل، يعد قيام الليل من أفضل الأمور والعبادات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويستمر عليها في حياته وحتى مماته، فأجر قيام الليل كبير وعظيم عند الله، وهو شرف المؤمن.

 

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عبادات لها أجر قيام الليل

أول هذه العبادات هي المحافظة على أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".

ثاني هذه العبادات، هي قراءة مائة آية من القرآن ليلا، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من قرأ مائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة".

ثالث هذه العبادات، هي قراءة الآيتين آخر سورة البقرة، حيث قال رسول الله: "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاة".

رابع هذه العبادات، هي عبادة حسن الخلق، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن الرجل ليدرك بحسن درجات ، قائم الليل، صائم النهار".

خامس هذه العبادات، هي السعي على مصالح الأرامل والمساكين، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الساعي على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار".


وقت صلاة قيام الليل

عن وقت صلاة قيام الليل، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن وقت قيام الليل يستحب أن يكون بعد منتصف الليل.

وأضاف مجدي عاشور، أنه يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل فالحكم على الاستحباب بعد منتصف الليل، أما الجواز فيجوز من بعد صلاة العشاء أداء صلاة قيام الليل.

حكم صلاة قيام الليل بعد الفجر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا استيقظ المسلم قبل طلوع الشمس وفي وقت الفجر، ويمكن إدراك الصلاتين، فيمكن البدء بقيام الليل، وإن كان الأولى والأفضل صلاة الفجر أولا، فلقد ورد عن النبي "أى العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها".

وأضاف أمين الفتوى، في رده على حكم صلاة قيام الليل بعد الفجر، أن صلاة قيام الليل، ستكون بنية القضاء، فالقضاء قبل الفجر يساوي القضاء بعد الفجر، ولا يوجد وتر في هذا الوقت لأن الوتر لا يكون إلا ليلا فقط، أما في النهار يكون الشفع ركعتين ركعتين.

 

فضل قيام الليل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن خمس فضائل لقيام الليل.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما رواه الطبراني، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد».

وأضافت أن في الليل يحظى الإنسان بالنفحات الربانية، حيث ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».

 

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