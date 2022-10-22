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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وشركة (MOT) لإقامة مشروعات خدمية ببنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء عصام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية (إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر) بروتوكول تعاون وعقد حق انتفاع بهدف استغلال بعض الأصول بنطاق مدينة بنها.

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ويقضي بروتوكول التعاون والاستثمار بالمشاركة في قطعة الأرض الكائنة بغرب نفق شعراوي بمدينة بنها بمساحة 3700م2 تقريبا من خلال تنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ، بما من شأنه تحقيق أعلى عائد من تلك المساحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وكذا التطوير الحضري للمنطقة.

كما يشمل البروتوكول فتح ممر للقطاع  (أ) من ممشى أهل مصر الملاصق لتلك المساحة من الجهة القبلية بما من شأنه تعزيز كفاءة الممشى وتحقيق التكامل بين هذا الجزء وباقي مراحل مشروع الممشى.

ويشمل عقد الاتفاق بنظام حق الانتفاع المشترك تمكين كلا الجهتين من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية المخطط لها ومن بينها توفير المساحة اللازمة لتوسعة نفق شعراوي مستقبلا بمدينة بنها لتحقيق السيولة المرورية لمدينة بنها.

كما يقضي هذا العقد بتنفيذ مشروع استثماري على مساحة 582.75 م2 تقريبًا أمام المساحة المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بشارع الجيش أمام بنزينة كاميليا بمدينة بنها.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته البالغة بالتعاون مع هيئة السكة الحديد وشركة أم أو تي لإقامة مشروعات تخدم أبناء القليوبية، مشيرا أنه في إطار تطوير مدينة بنها تبين الاحتياج المستقبلي لتوسعة نفق شعراوي لتحقيق السيولة المرورية خاصة في ساعات الذروة ويأتي هذا ضمن خطة شاملة من المحافظة لتطوير العاصمة والنهوض بها حضاريا.

وقال اللواء عصام الخولي إن “إم أو تي” للاستثمار والتنمية أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومي وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب مما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

القليوبية عبد الحميد الهجان مشروع إستثماري سكك حديد مصر توفير فرص عمل

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