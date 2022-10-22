المصري تحت 10 أعوام يفوز على الجمارك في بطولة منطقة بورسعيد

فاز فريق النادي المصري تحت 10 أعوام ”الفئة العمرية 2012”، تحت قيادة مدربه الكابتن محمد الريس، على فريق الجمارك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث استهل محمد رامي أهداف المصري بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف آدم شبانة الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف ياسين حازم الهدف الثالث للمصري في الدقيقة التاسعة عشرة، قبل دقيقة واحدة من هدف الجمارك الأول، وفي الشوط الثاني نجح فريق الجمارك في إحراز هدفه الثاني، ليضغط المصري مرة أخرى ويهدد مرمى الجمارك بعدد من الفرص الخطرة، ليطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري في المباراة: معاذ كريم لحراسة المرمى، وياسين حازم، ويوسف علي، ومحمد رامي، ومحمود عماد، وآمن عبد الرحمن، وآدم عارف، وآدم شبانة.

فيما ضمت القائمة كذلك: أنس أحمد، وأحمد أبو المعاطي، ومعاذ كريم، وعبد الرحمن يوسف، وعلاء سعد، وخالد السيد، وآدم التابعي، ويوسف محمد الناغي، ويوسف محمود الصباغ، وآدم علام، وآدم محمد السيد، ومازن أشرف منسي، ويوسف شريف نبيل، ويوسف مؤمن محمد.