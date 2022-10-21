بينهم أطفال.. إصابة 7 فى انقلاب سيارة بالحي الإماراتى ببورسعيد

أصيب منذ قليل 7 مواطنين بينهم أطفال فى انقلاب سيارة ملاكى بالحى الاماراتى جنوب محافظة بورسعيد

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار باستقبال مستشفيات المبرة و الزهور التابعين لمنظومة التأمين الصحى الشامل 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة جنوب المحافظة .

ودل الأخطار على استقبال مستشفى زهور بورسعيد 4 مصابين بينهم 3 أطفال نتيجة انقلاب سيارة ملاكى على طريق الحى الاماراتى وهم سيف محمود سالم ٧سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وشقيقته سما محمود سالم ١٢سنة مصابة باشتباه نزيف بالمخ وشقيقهم سالم محمود سالم ١٤سنة مصاب بكدمات بالجسم.

بالإضافة إلى رودينا أحمد جمال ٢٠سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

هذا واستقبلت مبرة بورسعيد المصابة شيرين جمال أحمد ٣٥سنة بكدمات وسحجات بالجسم وشقيقتها شيماء جمال أحمد ٣٠سنة مصابة كدمات وسحجات بالجسم والطفلة ملك أحمد جمال ١٠سنوات جرح فى الركبة.

تم تكليف فريق البحث الجنائى تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها .