المصري تحت 9 أعوام يفوز على المريخ بثلاثية نظيفة ببطولة منطقة بورسعيد

فاز فريق المصري تحت 9 أعوام ”الفئة العمرية 2013”، تحت قيادة مدربه الكابتن مهاب السقا، على فريق المريخ، بثلاثة أهداف للا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المصري بهدف للا شيء سجله أحمد فرج في الدقيقة السابعة عشرة، فيما أضاف أحمد رمضان هدفين للنسور الخضر في الدقيقتين الثامنة والثانية عشرة من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف للا شيء.



مثل المصري في المباراة: محمد رضا لحراسة المرمى، وأحمد السعيد، ومحمود عباس، ومحمد سمير النحاس، ومالك محمد حسن، ومحمود هاني، وأحمد رمضان، وأحمد فرج.

فيما ضمت القائمة كذلك: ريان فرحات، وأحمد الحلوجي، وآدم محمد، ومصطفى السيد، وأدهم العتمة، ومصطفى محمد، ويوسف سامر، ومحمد محمود نجيب.