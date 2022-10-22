"بشارة" يتابع أعمال رصف وتطوير طريق الإسماعيلية - السويس الزراعيّ

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال المراحل النهائية لإنهاء المرحلة الأولى من تطوير ورصف طريق بر أيسر ترعة السويس (الإسماعيلية - السويس الزراعي)، والتي تبدأ من ميدان عدلي بشارع أم كلثوم بمدينة الإسماعيلية، وتنتهي بحدود مركز ومدينة الإسماعيلية بقرية عين غصين.

وتقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بإنهاء كافه أعمال المرحلة الأولى منه، بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه بإجمالي أطوال ٨ كيلومتر.

كما تابع محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تصل إلى قرية هويس سرابيوم بتكلفة إجمالية حوالي ٥٥ مليون جنيه، وبطول حوالي ٦ كيلومتر.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن مديرية الطرق والنقل تقوم حاليًا بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية للأمتار الأخيرة للمرحلة الأولى، كما تقوم بأعمال التوسيع والرصف ونقل المرافق للمرحلة الثانية.