جامعة حلوان: دار الضيافة يهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة للأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية

شارك طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان قسم الإدارة الفندقية في تنظيم وتنسيق استضافة السادة العمداء بدار الضيافة بالجامعة، ويأتي ذلك على هامش عقد اجتماع مجلس عمداء كليات جامعة حلوان والذي عقد برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من السادة عمداء الكليات، والأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، والدكتور سامح جمال من كلية السياحة والفنادق والمشرف العام على دار الضيافة، الدكتور أحمد حسنين المدرس بكلية السياحة والفنادق.

وعقد مجلس عمداء جامعة حلوان بدار الضيافة بالجامعة الذي يعد دار متميز يهدف إلي تقديم الخدمات المختلفة للأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية لأسرة الجامعة وتقديم الخدمة الفندقية من إقامة وأغذية للأساتذة الزائرين مصريين وأجانب إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحفلات بأنواعها المختلفة.

ويقوم دار الضيافة بجامعة حلوان باستضافة غالبية المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة، استضافة المواسم الثقافية والندوات الشهرية للجامعة والمراكز العلمية بها.

هذا إلى جانب تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامـة بالجامعة وحفلات التخرج، تنظيم الاحتفالات بالمناسبات المختلفة والحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، تقديم الخدمة الفندقية من إقامة وتغذية للأساتذة الزائرين مصريين أو أجانب.

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