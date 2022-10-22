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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء يتناول محورًا رئيسيًا عن التغيرات المناخية

المؤتمر الدولي الخامس
المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء

ينعقد المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقوم تحالف الجمعية الكيميائية المصرية برئاسة الدكتور اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق والجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي بإطلاق المؤتمر في الفترة من ٢٥وحتى ٢٨ أكتوبر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وضيافة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

يتناول المؤتمر، مناقشة دور البحث العلمى في حل المشكلات القومية والعالمية من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة في علوم الكيمياء والصناعات الكيميائية والعلوم البازغة من خلال الأبحاث العلمية، وورش العمل والمعارض التي ستقام على هامش المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر، لفيف من العلماء والباحثين من مصر والعالم ورجال الأعمال المهتمين بمجالات الصناعات الكيماوية بما يسهم في حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية وبما يتواكب مع خطة الدولة 2030.

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يقام المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء تحت رعاية العديد من الجهات العلمية في مصر ونقابة العلميين والعديد من الشركات الوطنية، منها شركة النصر للكيماويات الوسيطة وبعض المؤسسات الخاصة.

ويذخر المؤتمر بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين الكبار في علوم الكيمياء من العديد من الدول، مثل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا والتشيك وفرنسا ومصر وغيرها بإلقاء محاضراتهم في مجالات الكيمياء المختلفة تتضمن 50 محاضرة، بالإضافة إلى ورش عمل مختلفة، من خلال محاور متنوعة في الكيمياء ما بين الكيمياء العضوية وتطبيقاتها وكيمياء البوليمرات واللدائن وكيمياء النسيج والمواد الدابغة وكيمياء علوم الأغذية وكيمياء مواد التعبئة والتغليف والكيمياء الحيوية والكيمياء الصيدلية وكيمياء النانو.

الدكتور محمود صقر
 اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.
وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور 

يتناول المؤتمر محورا رئيسيا عن التغيرات المناخية وتداعياتها بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP27 الشهر القادم,  حيث تقام ورشة عمل برئاسة د.منال محمد رمضان عضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأستاذ بالمركز القومي للبحوث و ذلك تحت شعار”التحول للأخضر وكيمياء الأغذية الوظيفية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تدور محاور الورشة حول كيمياء الأغذية الوظيفية لدعم الصحة العامة في مواجهة التغيرات المناخية، والتحول للأخضر وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج أغذية وظيفية، وآثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائى وتكنولوجيات إنتاج أغذية مبتكرة غير تقليدية للتكيف مع التغيرات المناخية، وغيرها من المحاور المهمة.

ويحاضر فى المؤتمر مجموعة من الشخصيات العامة منهم الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي الأسبق،  الدكتور المحمدي السيد عيد رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق وعضو المجالس القومية المتخصصة "السابق"  والدكتور اللواء رضا عوض والدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة رشا النشار رئيس الجمعية المصرية للكيمياء التحليلية والأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالإضافة إلى كادر العلماء وشباب الباحثين بالمركز القومي للبحوث والمراكز البحثية المختلفة.

محافظة البحر الاحمر الجمعية الكيميائية المصرية المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء البحث العلمي المشكلات القومية

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