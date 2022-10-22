أخبار التوك شو.. رسالة هامة لـ طلاب المدارس من الأرصاد.. أسعار الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا الموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

متسبناش وإحنا في ضهرك.. المصريون للرئيس السيسي: ربنا يعينك علينا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن آراء المصريين في الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.



خدوا بالكم بكره في أمطار| رسالة هامة لـ طلاب المدارس من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.





«مفتوح للشعب».. إطلاق موقع إلكتروني لمشاركة المواطنين بـ المؤتمر الاقتصادي |تفاصيل

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يعقد في ظروف اقتصادية وتحديات عالمية صعبة، موضحا أن الاقتصاد المصري لا يعيش بمعزل عن الاقتصاد العالمي.





بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو و موعد سقوط الأمطار بالقاهرة و الوجه البحري.



معدلات مُفزعة.. كيف تسببت التغيرات المناخية في انقراض الكائنات الحية؟

قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن التنوع البيولوجي هو جميع أشكال الحياة على وجه الأرض، موضحًا أنه التناغم بين الكائنات الحية والبيئة التي تعيش فيها.



الذروة الأحد| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة: ارتدوا الجواكت

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.





أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر.





خلافي معاها علشان المخدرات.. أبرز تصريحات حسام حبيب عن زواجه بـ شيرين

تتصدر المطرب شيرين عبد الوهاب و المطرب حسام حبيب مؤشرات البحث وذلك بعد القصة الأخيرة، ودخولشيرين عبد الوهاب فى مستشفى لـ العلاج من المواد المخدرة.



مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

كشف المطرب حسام حبيب تفاصيل لأول مرة عن طلاقه لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، وأكد أنه يحب شيرين عبد الوهاب ولم يخرج فى يوم ويتحدث عنها بطريقة غير مقبولة، وقال: "شيرين عملت لى حاجات حلوة كتير، وبحبها".



مفاجأة في عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت| فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 22-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.