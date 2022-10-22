عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس يوجه بنشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية لترشيد استهلاك المياه

إجتماع الرئيس
إجتماع الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوي الدولة".

وقد تم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية، ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وغرب الدلتا، فضلاً عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، فضلاً عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائي الهام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

رسالة من رونالدو قبل موقعة تشيلسي ومانشستر يونايتد

حرب أوكرانيا تنتظر كوارث إنسانية وحربية.. خيرسون معركة شاملة وسيناريوهات اشتعال الصراع

حجازي: هدفنا تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة

موعد وشروط الترشح لـ " انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات "

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

بتريوس: فرقة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن يمكن أن تشارك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

ميريهان حسين على الموتوسيكل في أحدث إطلالاتها| شاهد

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

فيديو

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

نزلت حافية متهددة بمطوة.. حسام حبيب يكشف سر طلاقه لـ شيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ