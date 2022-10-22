انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع حول المستجدات في العلوم الصيدلية بجامعة الأزهر

انطلقت اليوم "السبت" فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحضور الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق ،والدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع العلوم الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ المصري، والدكتور لطفي دياب عميد الكلية، والدكتور محمد أنور عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بأسيوط.

يقام المؤتمر تحت عنوان " المستجدات الحديثة في العلوم الصيدلية " بمشاركة وحضور عمداء ووكلاء كليات الصيدلة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

وتضمن برنامج المؤتمر الجلسة الافتتاحية التي قدمها الدكتور يوسف عبدون ابن كلية الصيدلة جامعة الأزهر، والإعلامي المتميز، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب محمود جمال، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي تضمن نشأة كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1972، وتخريج اول دفعة عام 1977، ثم صدر قرار انشاء كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1982 م، ثم اعقب ذلك افتتاح مبنى كلية الصيدلة عام 1992 م، تتضمن 9 اقسام علمية.

كما تضمن الفيلم التسجيلي النشاط العلمي الكبير الذي تحرص عليه كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور لطفي دياب عميد الكلية، والدكتور مصطفى الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والذي ترتب عليه تصدر كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، للكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في عام 2019 م، وكانت سباقة أيضا في البدء في برنامج الفارما دى كلينكل 2020-2021، والبدء فى برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 2022-2023.

كما حصلت مجلة كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، على تصنيف للمجلات من المجلس الاعلى للمجلات للعام الثانى على التوالى، وحصلت الكلية على المركز الثانى من بين كليات الصيدلة بالجامعات المصرية و الرابع عربيا، و 201 عالميا، إضافة إلى ذلك تميزت الكلية لظهور اكثر من 20 من اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى قائمة افضل علماء العالم.

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