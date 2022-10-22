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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة تجمعهما.. ميدو يهنئ حسام غالى بعيد ميلاده

غالي وميدو
غالي وميدو

هنأ احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، الكابيتانو حسام غالي عضو مجلس ادارة النادى الاهلي بعيد ميلاده الـ41.


ونشر نجم الزمالك السابق صورة له بصحبة حسام غالي عبر حسابه على "تويتر" وكتب قائلاً :"عيد ميلاد سعيد يا اخي".

 

يحتفل اليوم السبت، حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".


واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.


وحصد غالي، مع الأهلي 13 بطولة حيث توج بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر الإفريقي 2002.

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عيد ميلاد حسام غالي احمد حسام ميدو تهنئة لاعب الأهلي السابق مجلس إدارة النادي الأهلي

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