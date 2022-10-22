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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام خليل: هناك تكاملا بين الحوار الوطني الممثل لكافة أطياف المجتمع والمؤتمر الاقتصادي

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إنه تم إرسال عدد من الاستفسارات من قبل الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي ومن أهم هذه التساؤلات دور الدولة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

وأضاف عصام خليل خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن هناك تكاملا بين الحوار الوطني الذي يمثل كافة أطياف المجتمع و المؤتمر الاقتصادي .

وتابع إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار المصرى والأجنبي وإيجاد سبل لتسويق الاستثمار المصرى في الخارج ومحاولة لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمر وتطبيق القوانين بشكل صحيح على أرض الواقع .


 

 

عصام خليل إكسترا نيوز عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الاستثمار المصرى والأجنبي

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