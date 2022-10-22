عصام خليل: هناك تكاملا بين الحوار الوطني الممثل لكافة أطياف المجتمع والمؤتمر الاقتصادي

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إنه تم إرسال عدد من الاستفسارات من قبل الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي ومن أهم هذه التساؤلات دور الدولة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

وأضاف عصام خليل خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز أن هناك تكاملا بين الحوار الوطني الذي يمثل كافة أطياف المجتمع و المؤتمر الاقتصادي .

وتابع إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار المصرى والأجنبي وإيجاد سبل لتسويق الاستثمار المصرى في الخارج ومحاولة لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمر وتطبيق القوانين بشكل صحيح على أرض الواقع .



