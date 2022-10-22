نور الشربيني تتأهل إلى نهائي كأس جراسهوبر للإسكواش

نجحت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا في التأهل إلى الدور النهائي كأس جراسهوبر الذهبي للإسكواش للسيدات والرجال، والتي تستضيفها مدينة زيوريخ بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 أكتوبر الجاري.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها روان العربي المصنفة السابعة عالميًا بنتيجة (3-2) في مباراة استمرت لمدة 68 دقيقة، بواقع نقاط (4-11), (9-11), (12-10), (11-8), (11-7).

وكانت نور الشربيني قد تأهلت إلى دور نصف النهائي بعد تغلبها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة (2- في مباراة استغرقت 19 دقيقة، بواقع نقاط (11-3), (11-8).

وتلتقي نور الشربيني في الدور النهائي مع الفائز من مباراة دور نصف النهائي والتي تجمع بين هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا والويليزية تسني إيفان المصنفة ال 15 عالميًا.