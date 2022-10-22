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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديقي المفضل .. هنادي مهنا تتغزل فى زوجها بإطلالة رومانسية

احمد خالد وزوجته
احمد خالد وزوجته

نشرت الفنانة هنادى مهنا ، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هنادى مهنا بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها الفنان احمد خالد صالح وعلقت قائلة "صديقي المفضل "، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_١٩٠٣١٢
إطلالة رومانسية هنادي مهنا تتغزل في زوجها أبطال مسلسل مكتوب عليا احمد خالد صالح

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