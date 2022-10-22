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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصبحنا كالكلاب.. شكوى صادمة لـ مجندين روس بعد إلقائهم بحقول أوكرانيا

جنود روس
جنود روس

أظهر مقطع فيديو متداول، شكوى جنود روس من مدينة كراسنودار من أنهم "رُميوا كالكلاب" في حقول أوكرانيا، دون معلومات ولا أوامر ولا متابعات أو ذخيرة أو دواء.

وشكى الجنود أنهم تم تعبئتهم من إقليم كراسنودار، وتم نقلهم ذهابًا وإيابًا، ليتضح بعد ذلك أنهم تم وضعهم في مكان ما بحقول أوكرانيا مثل "الكلاب".

وأضافوا "نحن نعيش فقط في الحقل.. إنهم يجلبون بعض الطعام، مرتين في اليوم فقط.. فنحن نحرق النيران ونقطع الأشجار ونقوم بالحفر فقط"، لافتين "كلنا مرضى لكن لا يوجد دواء ولا أوامر ولا متابعات، شخصان مريضان للغاية بالفعل يحتاجان إلى دخول المستشفى".

يذكر أن الرئاسة الروسية "الكرملين"، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد انتهاء التعبئة العسكرية الجزئية، لكن بعض مناطق البلاد أكملت هذه العملية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "في الوقت الحالي لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة".

جنود روس روس كلاب أوكرانيا حقول أوكرانيا

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