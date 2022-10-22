أصبحنا كالكلاب.. شكوى صادمة لـ مجندين روس بعد إلقائهم بحقول أوكرانيا

أظهر مقطع فيديو متداول، شكوى جنود روس من مدينة كراسنودار من أنهم "رُميوا كالكلاب" في حقول أوكرانيا، دون معلومات ولا أوامر ولا متابعات أو ذخيرة أو دواء.

2/ Rough transcript/translation (with thanks to @altryne):



Dear our, so to speak, the authorities of the Russian Federation, the so-called Ministry of Defence, we are mobilised from the Krasnodar Territory. pic.twitter.com/lkMzyWpiAO — ChrisO (@ChrisO_wiki) October 21, 2022

وشكى الجنود أنهم تم تعبئتهم من إقليم كراسنودار، وتم نقلهم ذهابًا وإيابًا، ليتضح بعد ذلك أنهم تم وضعهم في مكان ما بحقول أوكرانيا مثل "الكلاب".

وأضافوا "نحن نعيش فقط في الحقل.. إنهم يجلبون بعض الطعام، مرتين في اليوم فقط.. فنحن نحرق النيران ونقطع الأشجار ونقوم بالحفر فقط"، لافتين "كلنا مرضى لكن لا يوجد دواء ولا أوامر ولا متابعات، شخصان مريضان للغاية بالفعل يحتاجان إلى دخول المستشفى".

يذكر أن الرئاسة الروسية "الكرملين"، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد انتهاء التعبئة العسكرية الجزئية، لكن بعض مناطق البلاد أكملت هذه العملية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "في الوقت الحالي لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة".