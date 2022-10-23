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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام المؤتمر العلمي Rebranding Egypt Summit لكلية تجارة القاهرة .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تختمم كلية التجارة جامعة القاهرة اليوم المؤتمر العلمى لمناقشة الخطوات المقترحة واهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول  حيث تتبنى معظم دول العالم  استراتيجيات لبناء علامتها ، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، واهداف الامم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs) .

و قد تناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركزا للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية ، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره امر حتمى وليس اختيارى .

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وتعتبر أهم مراحل اعادة بناء العلامة التجارية للدولة هو تقييم وتحليل موقف مصر وفقا للمؤشرات الدولية مثل التنافسية العالمية وتحديد الاسباب الحقيقية وراء اهم نواحى الضعف من خلال طرح علمى اكاديمى تطبيقى واعداد خطة بحثية للدولة نابعة من نواحى الضعف التي تعانى مصر منها وتترك الفرصة لجميع التخصصات بالجامعات والمراكز البحثة لعقد سلسلة من البحوث وتقديم حلول واقعيه وعلميه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية المتعلقة بتطور وتقدم مصر وامداد صناع ومتخذى القرارات بالحلول الموضوعية القائمة على نتائج البحوث العلمية

جامعة القاهرة المؤتمر العلمى لمناقشة الخطوات المقترحة بناء العلامات التجارية للدول كلية التجارة - جامعة القاهرة التجارة جامعة القاهرة UN Sustainable Development Goals SDGs

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