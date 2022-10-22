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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجاز دولي جديد.. 73 عالما بجامعة القاهرة الأفضل ضمن قائمة ستانفورد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إدراج 73 عالمًا من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، متصدرة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد من العلماء المصريين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات بنسبة بلغت 10.7% طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة، وذلك ضمن قائمة ضمت علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا كبيرًا في قائمة ستانفورد خلال الـ 3 أعوام الماضية.

وأوضح أن القائمة المُعلنة ضمت علماء من 11 كلية، حيث تم إدراج 28 عالما من كلية العلوم، و14 من كلية الصيدلة، و10 من كلية طب قصر العيني، و8 من كلية الهندسة، و4 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و2 بكل من طب الأسنان والزراعة والطب البيطري، وعالم واحد بكل من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والمعهد القومي للأورام والمعهد القومي لعلوم الليزر.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لعلماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، والذين يمثلون نماذج مشرفة للجامعة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدًا بجهودهم المتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية والتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة.
 

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وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بالارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، ودعم الباحثين بجميع الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها ونوعيتها من حيث الكم والكيف، وتطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، بما يساهم في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات، والتميز مصريًا وإقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائها بجميع المجالات والتخصصات.

وقال إن الجامعة مستمرة وفقًا لخطتها الاستراتيجية للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي حققتها، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم العالمي ووضع جامعة القاهرة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2021 - 2025 للتحول نحو جامعة من الجيل الرابع للوصول إلى العالمية، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

وأضاف أن إدارة الجامعة اعتمدت على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في تصدر الجامعة مراكز متقدمة في جميع التخصصات في التصنيفات العالمية نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة، والتي يتم الاستشهاد بها في جميع المجالات الدولية.

جدير بالذكر أن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مختلف مجالات العلوم تستعين بقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة، من بينها النشر العلمي العالمي، وعدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص، ومؤشر H، والتأليف المشترك، والاقتباس المركب، وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها دوليًا.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة علماء الجامعة قائمة ستانفورد العلماء على مستوى العالم

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