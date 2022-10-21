تشمل ذوي الهمم.. جامعة القاهرة تطلق عددا من الأنشطة الطلابية

أعلنت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عن عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية على مستوى الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022 - 2023، من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، ودوري المعلومات، والتدريب على الصحافة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروع الجامعة في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.

والهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها هو تحقيق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وتتضمن المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منها، وتم تخصيص جوائز للطلاب الـ10 المتميزين بكل مستوى من المستويات الخمسة على التوالي، بالإضافة إلى مسابقة في الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع المشتركين، ويتم التقديم للمسابقة خلال الفترة من الأحد 30 أكتوبر الجاري حتى الخميس 3 نوفمبر 2022.

كما تنظم جامعة القاهرة دورة تدريبية مجانية للطلاب على نشاط جماعة الصحافة بعنوان "الصحافة الإلكترونية .. إدارة وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي"، وسيتم توزيع شهادات تقدير للمتميزين بالدورة، وحددت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة موعد التقديم للدورة التدريبية يومي الثلاثاء 25 أكتوبر والأربعاء 26 أكتوبر الجاري.



كما أطلقت جامعة القاهرة مسابقة دوري المعلومات للطلبة والطالبات من ذوي الهمم، والتي يتم التقديم لها يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة التنشيطية لكرة اليد لطلبة وطالبات الجامعة، ويتم التقديم لجميع المسابقات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.