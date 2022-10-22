استشاري يحذر من العدسات اللاصقة.. اعرف السبب

حذر الدكتور حازم ياسين أستاذ طب وجراحة العيون، من بيع العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، مؤكدا:" تحدث كوارث".

تابع ياسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" محلات الكوافير تؤجر العدسات للعرائس.

ولفت إلي أنه لا بد أن يكون هناك جهة تتولى رقابة هذا الأمر حفاظا على عيون المصريين، موضحا:" الوضع الكارثي حيث يحدث تلوث في القرنية، والبعض يغسل العدسات اللاصقة بمياه الحنفية، وهو ما يؤدي إلى تكون صديد في القرنية، وعلاجه يتطلب إجراء عملية زرع قرنية.

وأكمل:" الرموش الصناعية يتم لصقها بمادة "الأمير ألفا" وهو ما قد يحدث إلى التهابات شديدة في العين وتدمير بصيلات الرموش الأصلية، مضيفا:""فتاة أردنية ركبت رموش بطريقة المغناطيس ولزقت في الثلاجة"، مما جعل الإعلامي سيد علي يدخل في نوبة ضحك.