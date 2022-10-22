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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يحذر من العدسات اللاصقة.. اعرف السبب

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

حذر الدكتور حازم ياسين  أستاذ طب وجراحة العيون، من بيع العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، مؤكدا:" تحدث كوارث".

تابع ياسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" محلات الكوافير تؤجر العدسات للعرائس.

ولفت إلي أنه  لا بد أن يكون هناك جهة تتولى رقابة هذا الأمر حفاظا على عيون المصريين، موضحا:"  الوضع الكارثي حيث يحدث تلوث في القرنية، والبعض يغسل  العدسات اللاصقة بمياه الحنفية، وهو ما يؤدي إلى تكون صديد في القرنية، وعلاجه يتطلب إجراء عملية زرع قرنية.

وأكمل:" الرموش الصناعية يتم لصقها بمادة "الأمير ألفا" وهو ما قد يحدث إلى التهابات شديدة في العين وتدمير بصيلات الرموش الأصلية، مضيفا:""فتاة أردنية ركبت رموش بطريقة المغناطيس ولزقت في الثلاجة"، مما جعل الإعلامي سيد علي يدخل في نوبة ضحك.

إجراء عمليه قناة الحدث حضرة المواطن قناة الحدث اليوم طب وجراحة العيون الرموش الصناعية العدسات اللاصقة

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