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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بها كافيتريات ومطاعم.. محافظ جنوب سيناء: لدينا منطقة مسموح فيها بالتظاهر

أحمد موسى ومحافظ
أحمد موسى ومحافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المنطقة الخضراء بالمحافظة، خاصة بالمجتمع المدني.

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وقال  خالد فودة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"   سيكون هناك مستشفى ميداني خاص بقمة المناخ، مضيفا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يعتبر المستشفى الأخضر الأول في إفريقيا، وسيتم إعلانه مستشفى أخضر يستخدم الطاقة النظيفة.

وأضاف خالد فودة أن مصر لا تمنع أحدا من التظاهر، ولدينا منطقة مسموح فيها بالتظاهر، وتفقدها رئيس الوزراء، وهذه المنطقة بها كافتيريات ومطاعم.

وتابع خالد فودة: مصر دولة متحضرة، واستقبلت 60 وفدا من السفارات، وكانت أسئلتهم ترتبط بحق التظاهر، وأكدت لهم وجود منطقة مسموح فيها بالتظاهر، لأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.

وأشار خالد فودة إلى أنهم ملتزمون بضوابط الأمم المتحدة، بشأن التظاهر خلال فعاليات قمة المناخ.
 

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