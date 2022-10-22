شوبير : الأهلي يواجه كيلسي البولندي غدا لتحديد المركز الثالث بـ سوبر جلوب

يلتقى النادى الأهلي المصري مع كيلسي البولندي ، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد خسارة مباراته في الدور نصف النهائي على يد ماجديبورج الألماني بنتيجة 36-28 مساء يوم السبت على صالة وزارة الرياضة في الدمام.



وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يواجه كيلسي البولندي غداً في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم الأندية لكرة اليد".

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خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة 36-28 بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



ويلعب الأهلي في الخامسة مساء غدا الأحد ، حيث تقام المباراة على الصالة الرياضية بمدينة الدمام السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".



وانتهى الشوط الأول بتقدم ماجديبورج 18-17 قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني إلى 36-28.

وكان «رجال يد الأهلي» تأهل إلى الدور نصف النهائي في السوبر جلوب بعد تغلبه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٢٩-٢٨.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.