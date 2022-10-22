الزميلان محمد صديق وحياة عبد العزيز يحتفلان بليلة العمر.. وصدى البلد يهنئ العروسين

تتقدم أسرة تحرير موقع «صدى البلد» الإخباري، بخالص التهاني إلى الزميل محمد صديق رئيس قسم seo في الموقع والزميلة حياة عبد العزيز بقسم المرأة بمناسبة زواجهما السعيد ، متمنية لهما كل التوفيق والسعادة في حياتهما الجديدة.
وجه الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد تهنئة خاصة إلى الزميلين العزيزين ، داعيا الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليهما بحياة تملؤها السعادة والمودة والرحمة.
وقد أقيمت ليلة زفاف الزميلين محمد صديق وحياة عبد العزيز بإحدى قاعات الأفراح بالرماية بحضور الأهل و الأصدقاء، وكذلك الزملاء بموقع صدى البلد ممثلين عن أسرة تحرير الموقع، وسط حالة من البهجة عمت جميع الحضور.