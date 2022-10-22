رئيس الوزراء يبدأ التحدث .. اِعرف فاعليات اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن المأمول من المؤتمر الاقتصادى وضع خارطة طريق للفترة القادمة.



واكدت صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية.

وتابعت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: الجلسة الافتتاحية سيتحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن مرونة الاقتصاد المصرى.

الجلسة الافتتاحية

وأضافت صالح: بعد الجلسة الافتتاحية ستبدأ الجلسة الأولى وستتحدث فيها وزيرة التخطيط وتتوالى بعد ذلك جلسات الوزراء ومنهم وزير المالية وكذلك محافظ البنك المركزى و مدة الجلسة ساعة ونصف.

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر رجال الأعمال والخبراء وكذلك الاحزاب والمجتمع المدنى.

وأكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء،أن مدة حديث الوزراء لن تتجاوز الـ 15 دقيقة ثم يتاح بعد ذلك الحديث للمشاركين.

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بداية من اليوم الثانى للمؤتمر، سيتم بدأ صياغة خارطة الطريق.