عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يبدأ التحدث .. اِعرف فاعليات اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن المأمول من المؤتمر الاقتصادى وضع خارطة طريق للفترة القادمة.


واكدت صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية.

وتابعت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: الجلسة الافتتاحية  سيتحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن مرونة الاقتصاد المصرى.

 الجلسة الافتتاحية

وأضافت صالح: بعد الجلسة الافتتاحية ستبدأ الجلسة الأولى وستتحدث فيها وزيرة التخطيط وتتوالى بعد ذلك جلسات الوزراء ومنهم وزير المالية وكذلك محافظ البنك المركزى و مدة الجلسة ساعة ونصف.

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر رجال الأعمال والخبراء وكذلك الاحزاب والمجتمع المدنى. 

وأكدت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء،أن مدة حديث الوزراء لن تتجاوز الـ 15 دقيقة ثم يتاح بعد ذلك الحديث للمشاركين. 

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بداية من اليوم الثانى للمؤتمر، سيتم بدأ صياغة خارطة الطريق. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رحاب العوضي تكشف الهدف الخفي لانتشار تحدي كتم الأنفاس | فيديو

مميش: قناة السويس قاربت على تحقيق 8 مليارات دولار سنويا حسب المخطط

طبيبك يكشف طرق انتقال عدوى الكوليرا ومدى خطورتها وكيفية علاجها

محامٍ: القادر على الزواج «بطل».. ومن يملك مصاريف الارتباط والانفصال «بطل الأبطال»| فيديو

ياسمين عز : الستات القادرة بتكون عاوزة تمتلك البيت والأولاد | فيديو

داليا جميل : الغيرة محتمل تدفع أخت العريس لعداوة زوجته .. فيديو

دعيت على جوزي يعمل حادثة بسبب أخته وندمانة .. سعاد صالح ترد

سعاد صالح: الصداقة بين الزوجة وأخت زوجها تنقلب لغيرة ومنافسة بالمدن

ترشيحاتنا

زفة السندريلا .. قصة فيديو لعروسين بـ تروسيكل في ليلة العمر

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

محل المدارس.. وزير التعليم يفجّر مفاجأة مدوية عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية|فيديو

أسطنبول تعلن مغادرة 4 سفن حبوب أوكرانية إلى تركيا وفرنسا واليونان وليبيا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بتهمة الخيانة.. القوات الأوكرانية تعتقل رئيس مصنع محركات الطائرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

بفستان ملفت.. إنجي على تثير ضجة بإطلالتها |شاهد

اختبار ذكاء .. ساعد هذا الصبي في العثور على مفقود شغل عقله

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات سلوى خطاب تكشف عن أناقتها

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ