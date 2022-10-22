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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|انفراجة بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر.. وكولر يفاجئ الجماهير

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، التي شهدت أحداثا كثيرة خلال الساعات الماضية، والتي جاءت أبرزها انفراجة بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري، بينما فاجئ السويسري مارسيل كولر الجماهير الحمراء بشأن تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو في قائمة الفريق أمام أسوان.

استعداداً للزمالك.. أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غداً الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التي تقام مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ميلان يكتسح مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إي سي ميلان نظيره مونزا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا .. ضم عمرو السيسي ومصطفى شلبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن مشاركة حسام عبدالمجيد مع الأبيض في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

في انتظار البرونزية.. الأهلي يخسر أمام ماجديبورج بنصف نهائي مونديال اليد للأندية

خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة 36-28 بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم 2-0 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب  راين نيكار آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني.

ريال مدريد يكتسح إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

الزمالك الأهلى السوبر المصري مارسيل كولر ريال مدريد سيراميكا كليوباترا

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