أخبار الرياضة|انفراجة بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر.. وكولر يفاجئ الجماهير

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، التي شهدت أحداثا كثيرة خلال الساعات الماضية، والتي جاءت أبرزها انفراجة بشأن مشاركة نجم الزمالك أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري، بينما فاجئ السويسري مارسيل كولر الجماهير الحمراء بشأن تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو في قائمة الفريق أمام أسوان.

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غداً الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التي تقام مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

اكتسح فريق إي سي ميلان نظيره مونزا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن مشاركة حسام عبدالمجيد مع الأبيض في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة 36-28 بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين نيكار آرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني.

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.