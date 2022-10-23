تطوير 200 كيلو طرق ومارينا لليخوت بشرم الشيخ.. أبرز تصريحات خالد فودة مع أحمد موسى

حل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، وأجرى أحمد موسى جولة مع المحافظ في شرم الشيخ لرصد استعدادات المحافظة لقمة المناخ .

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه هناك دعم من القيادة السياسية والحكومة من أجل استعداد شرم الشيخ لقمة المناخ.



وقال خالد فودة ف: "جميع الوزرات يتعاونون معنا لتوفير الدعم اللازم لتطوير مدينة شرم الشيخ، ويتم إضاءة أيقونة السلام في مختلف المناسبات والمؤتمرات الدولية"، مضيفا: "أيقونة السلام بها مسرح يسمح بتواجد فرق موسيقية".

وأكمل خالد فودة: "لدينا توجيه وتكليف رئاسي باستعداد شرم الشيخ لتنظيم قمة المناخ،وبدأنا في خطة من أجل تطوير ورفع كفاءة شرم الشيخ بالكامل من أجل الاستعداد لقمة المناخ".

200 كيلو طرق



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ بها بنية تحتية، تجعلها صالحة لتنظيم المؤتمرات العالمية.



وقال خالد فودة ، أنه تم تطوير 200 كيلو طرق في 5 أشهر؛ استعدادا لقمة المناخ،والعمل على التطوير بدأ فعليا بعد عيد الفطر، وجرى زيادة عدد حارات بعض الطرق، من حارتين اثنتين إلى 5 حارات، كما أنشأنا 3 كباري.

وأشار خالد فودة إلى تم رفع كفاءة مطار شرم الشيخ، وتم تطوير ممر جديد فيه، وهناك تجهيزات أخرى، حتى أصبح يستوعب 10 ملايين راكب سنويا.

800 تاكسي مزود بكاميرات



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم تزويد سيارات الأجرة في شرم الشيخ بكاميرات مراقبة لمتابعة سلوك السائق لضمان جودة التعامل مع السائحين .



وقال خالد فودة في "، :" شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة خضراء ذكية مؤمنة،و نعمل على تأمين السائحين ومراقبة سلوك السائق، ولدينا 800 تاكسي مزود بكاميرات مراقبة".

وتابع خالد فودة :" مع بداية شهر نوفمبر سيكون لدينا 500 تاكسي من أصل 800 جاهزين للعمل في شرم الشيخ"، مضيفا:" تم مراعاة الهوية البصرية في التاكسي والأتوبيسات والمحطات ".

وأكمل خالد فودة:" لدينا اتوبيسات كهرباء وغاز بإجمالي 210 وسوف يزيد العدد لـ 250 أتوبيس ويعملون كوسيلة نقل عام في المدينة يستخدمهم السائحون ".

محطة نبق للطاقة الشمسية



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرتها 20 ميجا وات تقوم بتغذية 106 فنادق بـ شرم الشيخ .



وقال خالد فودة "، :" المشروع مقام على مساحة 250 ألف متر مربع، ونحن من أوائل المدن التي تنفذ مشروعات الطاقة الشمسية ، و شرم الشيخ بها 40 ميجا وات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية “، مضيفا:” لدينا 3 محطات شمسية في شرم الشيخ".

وتابع خالد فودة :" تم تنفيذ مشروع محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 4 شهور"، مضيفا:" لا نحتاج مصادر خارجية لتوفير الطاقة الكهربائية ولدينا فائض ".



وأكمل خالد فودة:" الطاقة الشمسية تقوم بتقليل الانبعاثات الكونية وقمنا بزراعة 3 آلاف نخلة في شرم الشيخ ، وتعتبر شرم الشيخ من أقل المدن التي يتواجد بها انبعاثات ".



افتتاح فنادق



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الوزراء افتتح فندقين في شرم الشيخ الفترة الماضية استعدادًا لقمة المناخ ، مضيفا :" رئيس الوزراء سوف يفتتح في الفترة المقبلة فندقين آخرين أحدهما فندق كليوباترا الجديد الخاص بالنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب".

وأضاف خالد فودة: "مطار شرم الشيخ سوف يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً بعد التطوير بدلا من 7.5 مليون سائح".

وأضاف خالد فودة: "تمت زيادة عدد الاستاندات التي تقف عندها الطائرات في المطار استعدادًا لاستقبال العدد الكبير من طائرات الوفود المشاركة في قمة المناخ".

وتابع خالد فودة: "نعمل على تسهيل إجراءات السائحين والوفود في مطار شرم الشيخ"، مضيفا: "يتم تطبيق إجراءات أمنية على أعلى مستوى في شرم الشيخ".

منطقة مسموح فيها بالتظاهر



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المنطقة الخضراء بالمحافظة، خاصة بالمجتمع المدني، قائلا:" سيكون هناك مستشفى ميداني خاص بقمة المناخ، مضيفا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يعتبر المستشفى الأخضر الأول في إفريقيا، وسيتم إعلانه مستشفى أخضر يستخدم الطاقة النظيفة.

وأضاف خالد فودة أن مصر لا تمنع أحدا من التظاهر، ولدينا منطقة مسموح فيها بالتظاهر، وتفقدها رئيس الوزراء، وهذه المنطقة بها كافتيريات ومطاعم.

وتابع خالد فودة: مصر دولة متحضرة، واستقبلت 60 وفدا من السفارات، وكانت أسئلتهم ترتبط بحق التظاهر، وأكدت لهم وجود منطقة مسموح فيها بالتظاهر، لأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.



ايجار المنطقة الزرقاء



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ تعتبر قرية صغيرة، وبها قاعة تستوعب 6 آلاف شخص .

وقال خالد فودة ، :" الأمم المتحدة طلبت منا 31 ألف متر مربع للمنطقة الزرقاء، لكن الإقبال تضاعف، وأصبحت المنطقة الزرقاء 71 ألف متر مربع، و تم تجهيز 15 ألف متر مربع كمكان مخصص لركن السيارات في المنطقة الزرقاء.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الأمم المتحدة دفعت إيجارًا للاستفادة من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ، خلال فترة فعاليات قمة المناخ.

30 ألف مدعو



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك ملحمة تحدث على أرض مدينة شرم الشيخ من حيث سرعة الإنجاز في مشروعات التطوير.



وقال خالد فودة "،: "تم تنفيذ مشروعات رصف وتوسعة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في شرم الشيخ، وأوجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل بكل قوة في مشروعات التطوير تلك.

وأشار فودة إلى أنه من المتوقع حضور نحو 30 ألف مدعو لـ فعاليات قمة المناخ COP 27، و120 شخصية عالمية من رؤساء ورؤساء حكومات وملوك.

وأكمل خالد فودة:" السياحة مستمرة كما هي في شرم الشيخ، ولن يحدث توقف لها بسبب قمة المناخ، ودهب وطابا ونويبع مستمرة في الأنشطة السياحية ".

ونوه خالد فودة بأن الفنادق جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ بحوالي 64 ألف غرفة فندقية.



مارينا يخوت



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدولة المصرية في طريقها لحل ملف سياحة اليخوت، لأنها سياحة مهمة،و يتم إنشاء مارينا يخوت خلف قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ".

وأضاف خالد فودة :" القطاع الخاص هو من يقوم بتنفيذ مارينا سياحة اليخوت ونأمل أن يتم الانتهاء منها خلال عامين ".

وتابع خالد فودة :" شرم الشيخ لا يوجد بها مرسى يخوت وبدأنا نعمل حاليا على إنشاء مرسى يخوت في شرم الشيخ ، وعرضت على الرئيس السيسي فكرة إنشاء مارينا يخوت وبالفعل أعطى توجيهاته بالبدء في إنشائها "، مضيفة:" تكلفة مارينا اليخوت تصل للمليارات لكنها سوف توفر مليارات للدولة المصرية ".

ماركات عالمية للملابس



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه هناك اتجاه قوي في الدولة المصرية؛ من أجل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية .

وقال خالد فودة ف، :"يتم تقديم حوافز للمستثمرين؛ للمشاركة في المشروعات ،ونعمل على تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في محافظة جنوب سيناء؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات".

وتابع خالد فودة: "سياحة التسوق وشراء الملابس مطلوبة، ونعمل على التوسع في هذا الأمر في مصر، خاصة في شرم الشيخ"، مضيفا:" لدينا مول به منتجات مصرية من الملابس وبأعلى جودة".

وأكمل خالد فودة: “سيتم افتتاح محل، يسمى: تجلِّي؛ لبيع المنتجات المصرية، والأعشاب الخاصة بنا، وزيت الزيتون، والزيتون"، مضيفا: كمات سيتم توفير ماركات عالمية للملابس في شرم الشيخ.



خليج نعمة



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن خليج نعمة على رأس اهتمامات المحافظة؛ لأنه معشوق المصريين والعرب، مضيفا:" عملنا على التنسيق الحضاري للمطاعم والكافيهات في خليج نعمة بألوان وأشكال موحدة".

وأضاف خالد فودة :"شرطة السياحة تقوم بدورها في ضبط الحركة في خليج نعمة وتامين المصريين والسائحين".

وتابع خالد فودة :"دلوقتي مفيش صوت موسيقى عالي في خليج نعمة"، مضيفا:" تم إنهاء ظاهرة إيقاف السائحين في أثناء التجول؛ كي يدخلوا الكافيهات بالعافية، هذا الأمر انتهى تماما.

وأكمل خالد فودة: خليج نعمة مراقب بالكاميراتـ، وهناك مراقبة أمنية على مدار اليوم لضبط الأمن.

سعر الليلة 500 دولار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ بها سائحون من انجلترا، ولدينا 3 طائرات سياحية تأتي لشرم الشيخ من انجلترا .

وقال خالد فودة": "شرم الشيخ تجهز فنادقها على أعلى مستوى من أجل قمة المناخ، وسعر الليلة الواحدة في بعض الفنادق أثناء قمة المناخ 500 دولار، وهناك فنادق اسعارها أكبر من هذا الرقم".

وتابع خالد فودة: "بعض الفنادق تم حجزها بشكل كامل استعدادا لقمة المناخ رغم رفع الأسعار“، مضيفا: ”فنادق شرم الشيخ نسبة الإشغال بها مرتفعة والاسعار مرتفعة بسبب الحدث الهام".

ولفت خالد فودة :" تم صرف مليارات على تطوير البنية التحيتة في شرم الشيخ للتجهيز لقمة المناخ "، مضيفا:" الفلوس دي هترجع لمصر تاني بعد قمة المناخ لأننا نجهز مدينة عالمية".