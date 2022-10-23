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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميلاد صلاح السعدني.. موقف بين العمدة وأحمد زكي تسبب في شهرة الأخير

صلاح السعدني
صلاح السعدني

يحتفل اليوم عمدة الدراما صلاح السعدني بعيد ميلاده فقد ولد في 23 أكتوبر 1943، في محافظة المنوفية، تخرج في كلية الزراعة، وظهر من خلال فريق التمثيل بها كممثل شاب متميز، وشاركه بالتمثيل في فريق الكلية الفنان عادل إمام.

صلاح السعدني أنطلق من مسلسل "الرحيل" مع المخرج نور الدمرداش عام 1967.

توقف بعد مسلسل "الرحيل" عن العمل الفنى لمدة أربع سنوات، ليعود بمسلسل "الضحية" مع المخرج نور الدمرداش مرة أخرى.

أشهر ألقابه صلاح السعدني الفنية "العمدة" الذي استحقه عن جدارة في تجسيد شخصية "العمدة سليمان غانم" بمراحلها العمرية المختلفة على مدى خمسة أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية.


وكان قد روى الناقد طارق الشناوي موقف للعمدة صلاح السعدني كان سببا في شهرة أحمد زكي وقال: الفنان صلاح السعدني كان له دورا في إظهار نجومية الفنان الراحل أحمد زكي، فهو من رشح أحمد زكي لدوره في مسرحية مدرسة المشاغبين أمام عادل إمام ويونس شلبي وسهير البابلي، وذلك بعد اعتذاره عن المسرحية لانشغاله في عمل اخر.

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من أبرز أعماله الأعمال التليفزيونية: " أرض الرجال، الضحية، الرحيل، حصاد الشر، الساقية، أبناء العطش، أرابيسك، أوراق مصرية - ثلاثة أجزاء، سنوات الحب والشقاء، حلم الجنوبي، جسر الخطر، ملحمة الحب والرحيل، ليالي الحلمية خمسة أجزاء، أبنائي الأعزاء شكرا، الزوج أول من يعلم، بين القصرين".

بالإضافة إلى : "قصر الشوق، الأصدقاء، رجل في زمن العولمة – جزئين، الناس في كفر عسكر، نقطة نظام، حارة الزعفراني، للثروة حسابات أخرى، عمارة يعقوبيان، عدى النهار، قطار منتصف الليل، الباطنية، الأخوة أعداء، القاصرات، سحور على مائدة أشعب".

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