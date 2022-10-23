ديانا حداد: لا مانع من دخول أبنائي عالم الفن| خاص

كشفت الفنانة ديانا حداد عن رأيها في دخول أبنائها عالم الفن وأكدت أنها لا تعارض ولا تضغط عليهم في أى إختيار.

وتابعت في تصريحاتها مع صدى البلد:" أبنتي الصغيرة تغني ولكن لاتحب أن تكون فنانة، وأنا حاليا تغيرت، كنت قديما صارمة ولكن الآن أصبحت مختلفة.

وكانت قد طرحت المطربة ديانا حداد أحدث أغانيها المصورة التي تحمل اسم "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات ضياء عشا الحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذي يحمل اسم " ديانا حداد 2022"، الذي تولت مهمة إنتاجه بنفسها.

وكشفت المطربة ديانا حداد عن مفاجأة حيث تقابل جمهورها في مصر بحفل ضخم يقام في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ووضعت "ديانا حداد" لائحة طويلة بالأغاني التي تنوي تقديمها وستطلب من جمهورها الإختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن.



تفاصيل ألبوم ديانا حداد

يذكر أن ديانا حداد اختارت العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان"ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحهم من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.

وستقوم دياناحداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.