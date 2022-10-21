تعامل معها بلطف .. كواليس صورة ديانا هشام مع محمد صلاح | شاهد

تصدرت الفنانة ديانا هشام، مؤشرات البحث - تريند - على محرك جوجل، بعد حلقتها في برنامج معكم منى الشاذلي، عبر قناة cbc الفضائية.

وتحدثت ديانا هشام، عن صورتها الشهيرة مع النجم المصري محترف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائلة، إنها التقطتها أثناء عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وفوجئت بوجود «صلاح» بجوارها على الشاطئ، فسارعت بالتقاط صورة معه، مشيرة إلى أنه تعامل معها بلطف حينما طلبت التصوير معه.

ديانا هشام مع محمد صلاح

ديانا هشام مع محمد صلاح

صورة ديانا هشام ونيرة أشرف

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها ديانا هشام جدلًا بصورة لها، فقبل أشهر قليلة أحدثت صورتها مع نيرة أشرف جدلًا كبيرًا، بعد فترة قليلة من حادث مقتل نيرة.

كشفت الفنانة ديانا هشام تفاصيل علاقتها بطالبة المنصورة الراحلة نيرة أشرف، بعدما تم تداول صورة تجمعهما، خلال الساعات الماضية على مختلف وسائل التواصل.

وعلقت ديانا هشام على الصورة، من خلال نشرها فيديو عبر حسابها على انستجرام، قائلة: استيقظت من النوم على تساؤلات عديدة حول علاقتي بالراحلة نيرة أشرف، وتداول صورة تجمعني بها وتم تظليل دائرة حمراء عليّ، ولا أدري ما المغزى من تلك العلامة، ولكن الأمر وما فيه عبارة عن أن هناك شخص ما قام بدعوتنا لمناسبة عامة، وهناك أصدقاء مشتركين بيننا، فتواجدت في ذلك المكان، وكانت الصورة جماعية وبيننا أكثر من صديق، وهي ليست صديقتي أو صديقة مقربة أو أحد أفراد عائلتي على الإطلاق.

وأضافت ديانا: لم نتقابل سويًا من قبل أو بعد تلك المناسبة، ولم نتحدث أيضًا في تلك المناسبة، ولا توجد بيننا معرفة شخصية، كما أن تلك الصورة منذ عام 2020، فلا أدرى معنى تلك البروباجندا، رجاءً احترموا خصوصيات الناس، ودعوا الخلق للخالق، كما أنني إذا كنت أعرفها، فلمَ سأُنكر معرفتها؟ والبنت محترمة جدًا وسُمعتها جيدة أيضًا، وجميعنا حزنا لحادثتها.

وتابعت ديانا هشام: أتمنى مراعاة أن هناك أُناس لديهم حيوات أخرى، ولديهم خصوصية ولا داعي للتدخل في تلك الحيوات، وأكررها أنني لا أعرفها وجمعتنا الصدفة، كما لم نظهر سويًا في أي أماكن أخرى، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء، وأتمنى الدعاء له بالرحمة الواسعة، وإذا انتشر الموضوع عن حده وانتشرت أقاويل عن لساني خاطئة بشأن ذلك الموضوع، سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.