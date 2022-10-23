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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عاصي الحلاني: مسرح دار الأوبرا حلم كل النجوم| خاص

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أعرب المطرب الكبير عاصي الحلاني عن سعادته بمشاركته المتتالية بمهرجان الموسيقى العربية.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:"المشاركة المتتالية بمهرجان الموسيقي العربية شئ يدعو للفخر والسعادة لأنه المهرجان الأعرق والأكبر  ويبقي مسرح دار الأوبرا المصرية أمل وحلم لكل النجوم لأنه مسرح عريق  وتاريخ حافل من الفن والابداع لذلك أنا فخور وسعيد جدا بالمشاركة الدائمة بالمهرجان  و الدورة 31 بمهرجان الموسيقي العربية وأنا اعتبره عيد للفن والابداع وملتقى المبدعين العرب.

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بدات مراسم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بكلمة لمدير المهرجان، والمؤتمر ثم ألقت وزيرة الثقافة كلمتها وأعلنت انطلاق الفعاليات كما كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان ) ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت ) ، الفنان أحمد الجميري ( البحرين ) ، الشاعر شوقي حجاب ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان  ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

وبعدها بدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل وأحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ وضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل .

عاصي الحلاني الوطن العربي دار الاوبرا المصرية الأوبرا المصرية أوبرا القاهرة بقاعة صلاح طاهر مهرجان الموسيقى العربي

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