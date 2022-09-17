كلام مؤذي.. حقيقة منع ابنة عاصي الحلاني من دخول مصر

كشفت ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني حقيقة منعها من دخول مصر، وقالت خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: تفاجأت من شائعات منعي من دخول مصر والكلام دا غير حقيقي ومعنديش مشكلة في الشائعات والناس يقولوا اللي عايزينه ولكن فيه كلام مؤذي ومش عارفة إيه الهدف منه".

وتابعت :"قالوا كلام على لساني مقولتهوش والشعب المصري بحترمه وعلى طول متواجدة في مصر وأحضر الفترة القادمة للعديد من الأغاني، من بينهم أغاني باللهجة المصرية واللبنانية، أمل عن شائعات الزواج، علقت ماريتا مازحة دايمًا الناس بيسألوني عن الجواز ولكن أنا بتجوز كتير في المسلسلات ودا كفاية عليا.

يذكر أن كشفت المطربة ماريتا الحلانى ابنة المطرب عاصى الحلانى، سر عدم ارتباطها حتى الآن.

وقالت ماريتا الحلانى عبر لقاء ببرنامج et بالعربى: أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت لأني في مقتبل حياتي وبحاول ابني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت.