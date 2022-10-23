مستشار رئيس الوزراء يكشف محاور المؤتمر الاقتصادي

قالت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني مماثل لملف الاقتصاد في المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" الحوار الوطني متكامل مع المؤتمر الاقتصادي، متابعة: المؤتمر سيضك كاقة الفئات والجهات التي لها صلة بالاقتصاد. اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث عن السياسات الاقتصادية الكلية، متابعة: المؤتمر سيبدأ أولى جلساته بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، حول الاقتصاد في الفترة الزمنية الماضية وحتى الآن.

واكملت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء: "سيتم تناول وثيقة سياسة ملكية الدولة، لوضع التصور النهائي لها والخروج بخارطة طريق، فضلا عن وجود جلسة ستتناول الوضع في البورصة، وجلسات قطاعية لمناقشة وضع كل قطاع".