طلعت عبد القوي: كان لابد من وجود خارطة طريق لدعم الاقتصاد الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، إن العالم كله تأثر بجائحة كورونا، ومن ثم تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح عبد القوي خلال مداخلة هاتفية بقناة " الأولي المصرية"،:"كان لابد من وجود خارطة طريق لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال مناقشة عدد كبير من القضايا".

وأكمل:" أرسلنا كمجلس أمناء الحوار الوطني إلى المؤتمر الاقتصادي عدد من القضايا التي تهم المواطنين، منها على سبيل المثال، الدين العام، عجز الموازنة، ارتفاع الأسعار، زيادة معدل التضخم، السياحة، العدالة الاجتماعية".