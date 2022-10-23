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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ميدو
ميدو

يرى أحمد حسام ميدو أن قرار مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك قرار خاطئ.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المعلن غير مسؤول عن نسب توزيع البث وقرار مقاطعة الجماهير لبعض الشركات قرار خاطئ"

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وأضاف: "نادي الزمالك بالطبع يحتاج تسويق البراند الخاص به بشكل متطور"

وطالب أحمد حسام ميدو، جماهير الزمالك بدعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في رغبته في زيادة عوائد البث التلفزيوني المعروضة على نادي الزمالك.


وأضاف "أنا قلبا وقالبا في رفض مرتضى منصور الموافقة على عرض توزيع عوائد البث التلفزيوني لنادي الزمالك ، وبطالب جمهور الزمالك بدعم مرتضى منصور في هذه القضية، التي أعتبرها قضية وجود، إنت بطالب بحقك خاصة إنك بطل الدوري في آخر موسمين، ونسب مشاهدات مبارياتك كبيرة" 


وأردف  "لا يصح إن الزمالك يتعرض عليه نسبة أقل من الأهلي في توزيع عوائد البث التلفزيوني من الدوري المصري"

وأختتم حديثه قائلا: "أمير مرتضى شاطر في حتة الكورة وعلى المستوى الإعلامي لكن أمير مرتضى مش بيملك 70 روح مينفعش يشتغل تسويق وكل حاجة"

 

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