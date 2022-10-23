عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور الطبعة الخامسة من رواية “تلال الأكاسيا” لهشام الخشن

رواية تلال الأكاسيا
رواية تلال الأكاسيا

صدر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية الطبعة الخامسة من رواية “تلال الأكاسيا” لهشام الخشن.

ومن أجوائها:

أظنها لم تسامحني قط على فعلتي، وسامي لم ينسَها لي.. قرأت مرة أن الرجال ينسون ولا يسامحون، أما النساء، فإنهن يسامحن ولا ينسين.. أتظنين ذلك؟ لم أسمع لها ردًّا يطمئنني.. هل كنت على حق، في رأيك؟ أدركت أن نانسي لا تدرك عما أتحدث..

ما قيمة الذكريات؟ وهي تأتي دائمًا في العربة الأخيرة من قطار الحياة.. هذا ما يظنه أغلب البشر.. لكن في «تلال الأكاسيا» يصطدم القارئ بإشكالية مغايرة تمامًا؛ إذ استطاع المؤلف هشام الخشن – ببراعة – أن يجعل الذكريات هي البطل الأوحد والأشهر لروايته.

بداية من أول سطر في الرواية حتى المشهد الأخير منها.. تدعونا، بحبكة فنية بارزة، أن نقاسمها رحلة قراءة الرواية، مضيفةً إليها متعة العشق واللقاء والفراق؛ لتخبرنا بإمكانية تحقُّق المستحيل في أن نحيا ذكرياتنا قبل أن نفارقها أو تفارقنا.

مصر الرواية قطار الطب النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ميلاد كمال أبو رية.. سبب انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

الملك تشارلز يدرس أمر خطير بخصوص أفراد العائلة الملكية

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ