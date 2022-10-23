مدبولي: معظم آراء مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على معلومات غير دقيقة | فيديو

أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة المصرية حريصة منذ بداية الأزمة الاقتصادية على متابعة ما يكتب عن مصر في الداخل والخارج ، ومتابعة أراء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة وسائل الإعلام ، وأراء الخبراء .

وتابع " مدبولي " ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : " وجدنا أن معظم هذه الأراء غير مبنية على معرفة دقيقة بالاقتصاد المصري .. وبنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين يصنفوها كأسوأ أزمة لمصر .. ونرى تخوف المواطنين وحرصهم على بلدهم .

وأردف " مدبولي " ، أن الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي هدفها تحليل المشكلات الاقتصادية على مدار 409 أعوام ماضية ، وبناء حلول مستقبلية قابلة للتنفيذ .

وجاء المؤتمر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

