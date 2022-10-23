الأورمان: توزيع 300 عقد مشروع صغير ببني سويف

وزعت جمعية الأورمان، اليوم الأحد، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي في بني سويف، عقود 300 مشروعا صغيرا، بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة.



وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض المؤتمر الإقتصادي للرئيس السيسي، فضلا عن عرض نماذج ناجحة لبعض الحالات المستفيدة، فيما اختتمت الفعالية بتسليم 300 مشروعا متنوعا، وذلك ضمن خطة الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.