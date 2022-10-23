مقدرش أعمل أكثر من كده..الرئيس السيسي: التقدم يتطلب جهدا وتضحية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكة الطرق يجب أن تخدم على حركة المجتمع وتحسنها، ليس من أجل الاستثمار فقط لا بل من أجل للمواطنين أيضا.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي:" مصر فيها 100 مليون مواطن تفتكروا الحجم المالي اللي مفروض ينفق عليها كام.. متابعا: رئيس الوزراء أوضح أننا نحتاج سنويا إلى 60 ألف فصل دراسي سنويا، من أجل استيعاب الاعداد..إحنا بنعمل 21 ألف فصل سنويا عشان إحنا معندناش".

وأكمل: حجم الأسرة في لقطاع الطبي تشكل 50% من المطلوب فقط، ومقدرش اعمل أكثر من كدا"، متابعا: التقدم يتطلب جهدا وتضحية.

واسترسل: التحدي دائما كان مقتصر أن حجم الطروحات والحلول المطروحة أقل من حجم التحدي"، متابعا: الأسر في أوقات معينة تتنازل عن بعض الأمور من أجل أبنائهم.