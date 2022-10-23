عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدرش أعمل أكثر من كده..الرئيس السيسي: التقدم يتطلب جهدا وتضحية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكة الطرق يجب أن تخدم على حركة المجتمع وتحسنها، ليس من أجل الاستثمار فقط لا بل من أجل للمواطنين أيضا.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي:" مصر فيها 100 مليون مواطن تفتكروا الحجم المالي اللي مفروض ينفق عليها كام.. متابعا: رئيس الوزراء أوضح أننا نحتاج سنويا إلى  60 ألف فصل دراسي سنويا، من أجل استيعاب الاعداد..إحنا بنعمل 21 ألف فصل سنويا عشان إحنا معندناش".

وأكمل: حجم الأسرة في لقطاع الطبي تشكل 50% من المطلوب فقط، ومقدرش اعمل أكثر من كدا"، متابعا: التقدم يتطلب جهدا وتضحية.

واسترسل: التحدي دائما كان مقتصر أن حجم الطروحات والحلول المطروحة أقل من حجم التحدي"، متابعا: الأسر في أوقات معينة تتنازل عن بعض الأمور من أجل أبنائهم.

السيسي شبكة الطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي رئيس الوزراء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

نفاد الأموال.. مدارس بريطانيا تواجه كارثة

لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. فيديو

تساؤلات تطرح فى المؤتمر الاقتصادى أمام الرئيس السيسي

تضم 100 ألف بلحة.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة تمور

الرئيس السيسي: الـ 40 مدينة الجديدة أضافت 10 تريليون جنيه في أصول الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

اطلع استنى بره.. تفاصيل طرد عامل نظافة من محل كشري شهير

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء وأمطار بتلك المناطق.. تغطية خاصة

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ