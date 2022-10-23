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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استكمال اليوم الـ 12 في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

 تُستكمل اليوم الأحد، منافسات  اليوم الثاني عشر من بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد عمران رئيس اللجنة الإعلامية أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة بمنافسات ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع فرق سيدات، ثم تليها مسدس ٢٥ متر فرق سيدات، ثم تليها ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع فرق رجال، وأخيراً نهائيات ٢٥ متر مسدس سريع رجال.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر العاصمة الادارية مدينة مصر الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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