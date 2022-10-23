سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة أمام الزمالك في الدوري

أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك ضمن مباريات الجولة 2 من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.