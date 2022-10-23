دعوة لقمة المناخ.. السيسي يهنيء جورجيا ميلوني على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

تقدم الرئيس بعد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلي جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنياً لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق، كما أكد على تطلعه للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات.

ودعا الرئيس، جورجيا ميلونى للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، وقال: اثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خـلال القمة المرتقبة.