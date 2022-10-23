الثاني في 3 أيام ..اتصال هاتفي بين شويجو وأوستن حول روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الوضع في أوكرانيا وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاتصال بين شويجو وأوستن جاء بمبادرة من جانب الولايات المتحدة.

اتصالات متعددة

يأتي ذلك بعد سلسلة اتصالات أجراها شويجو مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو والبريطاني بن والاس، والتركي خلوصي أكار، بحث خلالها الأوضاع في أوكرانيا فيما أعرب لنظيره التركي عن قلق روسيا من استخدام أوكرانيا لقنابل قذرة.

وفي حديثه مع وزير الدفاع الفرنسي، شجب شويجو الوضع في أوكرانيا "الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه"، كما أعرب له عن "مخاوف متعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة"، بحسب تعبير الوزير الروسي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن شويجو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا".

وأكد ليكورنو خلال المكالمة، رغبة فرنسا في التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن فرنسا "رفضت الانجرار إلى أي من أشكال تصعيد الصراع، وخصوصاً فيما يتعلق بالخيارات النووية"، مضيفاً أنه "يعتزم إجراء محادثات قريباً" مع نظيره الأوكراني.

وأخبر شويجو وزير الدفاع البريطاني والاس، بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا.

ونفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس ما قال إنها "مزاعم" نظيره الروسي سيرجي شويجو، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان "وزير الدفاع نفى هذه المزاعم خلال اتصال بنظيره البريطاني وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد".

كما بحث شويجو مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ملفات أمنية ودفاعية إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالاتصال الأول بين شويجو وأوستن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن أوستن "أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في خطاب في سبتمبر الماضي، إن "سياسة الغرب المعادية لروسيا وتهديده المستمر باستخدام القوة النووية في حال استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تجاوز كل الحدود"، مضيفًا أن "الرياح ستنقلب على أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية"، وهو ما اعتبره الغرب تهديد صريح من روسيا باستخدام الأسلحة النووية. ونفت موسكو نيتها استخدام الأسلحة النووية، واتهمت الغرب بالتصعيد.